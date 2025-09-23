Tumore al colon due interventi l’infezione e il decesso | a processo due medici
LECCE - Sarà un processo a stabilire eventuali responsabilità da parte di due medici nel decesso di Antonio Colelli, un uomo di 71 anni di Monteroni, avvenuto il 6 settembre del 2023 nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi”. Lo ha stabilito ieri il giudice del tribunale di Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Lecce, paziente morì per infezione dopo intervento per tumore al colon: a processo due chirurghi - I medici in servizio all’ospedale Vito Fazzi sono accusati di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Riporta bari.repubblica.it
Paziente muore dopo due interventi al colon per rimuovere un tumore: due chirurghi a processo - Due noti chirurghi in servizio all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce finiscono sotto processo per la morte di Antonio Coletti, un 71enne ... Scrive corrieresalentino.it