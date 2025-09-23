Tumore al colon due interventi l’infezione e il decesso | a processo due medici

LECCE - Sarà un processo a stabilire eventuali responsabilità da parte di due medici nel decesso di Antonio Colelli, un uomo di 71 anni di Monteroni, avvenuto il 6 settembre del 2023 nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi”. Lo ha stabilito ieri il giudice del tribunale di Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

