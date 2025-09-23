TSMC alza i prezzi | a Qualcomm e Mediatek i chip a 3nm costeranno fino al 24% in più

Dday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un report del China Times TSMC avrebbe comunicato a tutti i clienti, Apple esclusa, un aumento del prezzo di produzione che arriva anche al 24% per Mediatek. Per i 2 nanometri si parla del 50% in più.. 🔗 Leggi su Dday.it

tsmc alza i prezzi a qualcomm e mediatek i chip a 3nm costeranno fino al 24 in pi249

© Dday.it - TSMC alza i prezzi: a Qualcomm e Mediatek i chip a 3nm costeranno fino al 24% in più

In questa notizia si parla di: tsmc - alza

TSMC alza i prezzi: a Qualcomm e Mediatek i chip a 3nm costeranno fino al 24% in più; Qualcomm e MediaTek: prezzi chip aumentati del 24%; I prezzi degli smartphone sono destinati a salire: TSMC aumenta quelli dei chip.

tsmc alza prezzi qualcommTSMC colpisce Qualcomm e MediaTek con un aumento di prezzo fino al 24% per il nodo N3P, secondo un nuovo rapporto - Il Apple A19, l'A19 Pro, il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 e il MediaTek Dimensity 9500 si affidano al nodo di processo all'avanguardia N3P di TSMC. Segnala notebookcheck.it

tsmc alza prezzi qualcommSmartphone più costosi in arrivo, TSMC alza i prezzi dei chip - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), uno dei principali produttori globali di chip per smartphone (processori, modem, etc. Si legge su tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Tsmc Alza Prezzi Qualcomm