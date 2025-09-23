TSMC alza i prezzi | a Qualcomm e Mediatek i chip a 3nm costeranno fino al 24% in più

Secondo un report del China Times TSMC avrebbe comunicato a tutti i clienti, Apple esclusa, un aumento del prezzo di produzione che arriva anche al 24% per Mediatek. Per i 2 nanometri si parla del 50% in più.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - TSMC alza i prezzi: a Qualcomm e Mediatek i chip a 3nm costeranno fino al 24% in più

