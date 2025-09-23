Trump si dota di un’altra arma per la sua guerra al talento straniero
L’Amministrazione Trump ha aumentato la quota annuale da pagare per ottenere i visti di lavoro H-1B: da domenica, il visto che prima costava 215 dollari ora ne costa 100 mila per i. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: trump - dota
Trump si dota di un'altra arma per la sua guerra al talento straniero. Il dettaglio sulla “discrezionalità” nella nuova norma sui visti che da domenica costerà 100 mila dollari invece che 215. Di @Paolapeduzzi - X Vai su X
A quanto pare il killer di #CharlieKirk non sarebbe proprio un "compagno" di "estrema sinistra" come volevano farci credere Trump & friends. Sembra che sui social e in rete Tyler Robinson sia infatti additato come un Groyper, cioè membro di un gruppo di estr - facebook.com Vai su Facebook
Trump si dota di un'altra arma per la sua guerra al talento straniero - Il dettaglio sulla “discrezionalità” nella nuova norma sui visti che da domenica costerà 100 mila dollari invece che 215. Si legge su ilfoglio.it
Gli spari, l'arma, il ruolo della sicurezza: cosa sappiamo sull'attentato a Trump - Spari contro l'ex presidente Usa durante un comizio a Butler in Pennsylvania. Segnala tg24.sky.it