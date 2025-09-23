Trump si dota di un’altra arma per la sua guerra al talento straniero

Ilfoglio.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Amministrazione Trump ha aumentato la quota annuale da pagare per ottenere i visti di lavoro H-1B: da domenica, il visto che prima costava 215 dollari ora ne costa 100 mila per i. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

trump si dota di un8217altra arma per la sua guerra al talento straniero

© Ilfoglio.it - Trump si dota di un’altra arma per la sua guerra al talento straniero

In questa notizia si parla di: trump - dota

trump dota un8217altra armaTrump si dota di un'altra arma per la sua guerra al talento straniero - Il dettaglio sulla “discrezionalità” nella nuova norma sui visti che da domenica costerà 100 mila dollari invece che 215. Si legge su ilfoglio.it

Gli spari, l'arma, il ruolo della sicurezza: cosa sappiamo sull'attentato a Trump - Spari contro l'ex presidente Usa durante un comizio a Butler in Pennsylvania. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Dota Un8217altra Arma