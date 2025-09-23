Trump scuote il mondo scientifico collegando autismo al paracetamolo
New York, 22 set. (askanews) - Un annuncio che fa già discutere la comunità scientifica quello fatto da Donald Trump dallo Studio Ovale, al fianco del segretario alla Salute Robert F. Kennedy, Jr. Il presidente degli Stati Uniti si è rivolto alle donne in gravidanza, invitandole a non assumere paracetamolo, principio attivo del Tylenol, citando un legame, non dimostrato, con l'autismo. "Io raccomando fortemente che voi non usiate il Tylenol, a meno che non sia assolutamente necessario. Capisco che forse il 10% delle donne incinte sono forse costrette a usarlo.. "Questa è una raccomandazione molto forte - ha aggiunto - si stanno aspettando certi studi ma voglio solo dire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: trump - scuote
Dazi, il terremoto Trump scuote l’Ue: le tariffe al 30% e i possibili negoziati entro il 1° agosto
InsideUsa – Il caso Epstein scuote la base di Trump
Presidente Fed scuote testa mentre Trump afferma che costo ristrutturazione sede è troppo alto – Il video
"Siamo vicini alla guerra mondiale". Trump, l' annuncio choc scuote il mondo: cosa sta succedendo - facebook.com Vai su Facebook
#Trump scuote il mondo: "Vicini alla guerra mondiale. #Putin? Mi ha deluso" - X Vai su X
Trump scuote il mondo scientifico collegando autismo al paracetamolo; Donald Trump, l’ostentazione del corpo ferito come slogan elettorale.
Gli esperti smontano il rapporto sul clima dell’amministrazione Trump: il documento è ‘una parodia della scienza’ - Oltre 80 esperti accusano il documento di contenere gravi errori metodologici e di promuovere tesi negazioniste sul clima ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Trump: "Difenderemo Polonia e Baltici". L'Onu accusa la Russia di crimini contro l'umanità - Economist_ "Mai nessun Paese così sanzionato ma la Russia tira" L'Economist fa ammenda di alcune previsioni del passato e analizza l'evoluzione dell'economia russa sulla scia degli oltre tre anni di g ... Scrive msn.com