trump scuote il mondo scientifico collegando autismo al paracetamolo

New York, 22 set. (askanews) - Un annuncio che fa già discutere la comunità scientifica quello fatto da Donald Trump dallo Studio Ovale, al fianco del segretario alla Salute Robert F. Kennedy, Jr. Il presidente degli Stati Uniti si è rivolto alle donne in gravidanza, invitandole a non assumere paracetamolo, principio attivo del Tylenol, citando un legame, non dimostrato, con l'autismo. "Io raccomando fortemente che voi non usiate il Tylenol, a meno che non sia assolutamente necessario. Capisco che forse il 10% delle donne incinte sono forse costrette a usarlo.. "Questa è una raccomandazione molto forte - ha aggiunto - si stanno aspettando certi studi ma voglio solo dire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

