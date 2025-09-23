Trump | riconoscimento Stato palestinese è ricompensa ad Hamas

New York, 23 set. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di una serie di alleati di Washington è una "ricompensa" per "orribili atrocità". "Questa sarebbe una ricompensa per le orribili atrocità (di Hamas), incluso il 7 ottobre, anche se si rifiutano di rilasciare gli ostaggi o di accettare un cessate il fuoco", ha affermato Trump in un discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: riconoscimento Stato palestinese è "ricompensa" ad Hamas

In questa notizia si parla di: trump - riconoscimento

Netanyahu propone Trump per il Nobel per la Pace: “Un riconoscimento più che meritato”

Trump attacca Macron sul riconoscimento dello Stato di Palestina: "È un bravo ragazzo, ma le sue parole non contano nulla"

Trump: «Riconoscimento dello Stato di Palestina? Quello che dice Macron non conta»

L'Onu va in frantumi sul riconoscimento della Palestina. Cresce il fronte dei favorevoli, ma Netanyahu e Trump stoppano ogni discussione: "Non succederà mai" - facebook.com Vai su Facebook

L'Onu va in frantumi sul riconoscimento della Palestina. Cresce il fronte dei favorevoli, ma Netanyahu e Trump stoppano ogni discussione: "Non succederà mai" - X Vai su X

Assemblea generale dell'ONU a New York, al centro il riconoscimento della Palestina - Erdogan: A Gaza raggiunto il punto più basso dell'umanità. Il genocidio viene trasmesso live su media e social media; Macron: Francia riconosce la Palestina «nel nome della pace». New York blindata per assemblea Onu; Stato di Palestina, i tanti sì e i pochi no. E Trump parlerà contro il globalismo.

Onu, l’Assemblea generale in diretta da New York: Trump: “Riconoscimento Stato di Palestina è ricompensa per Hamas” - Al via l'Assemblea Onu in diretta da New York: le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza ... Riporta fanpage.it

Trump: «Ue imbarazzante, non compri petrolio russo. Palestina? Il riconoscimento è una ricompensa ad Hamas. Ho fatto cessare 7 guerre, dall'Onu mai una mano» - Palestina, immigrazione, America, Ucraina, e anche un attacco all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Secondo ilmessaggero.it