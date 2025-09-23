Trump | Paesi Nato dovrebbero abbattere jet Russia se invadono spazio aereo
(Adnkronos) – I paesi della Nato dovrebbero abbattere aerei della Russia che violano lo spazio aereo. Lo dice Donald Trump, rispondendo ad una domanda che gli viene posta durante il bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'Onu. "Sì", dice il presidente degli Stati Uniti interpellato a margine dell'assemblea generale. Gli Stati Uniti interverrebbero accanto . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: trump - paesi
Trump pronto a rinviare i dazi al 1° agosto, le prime lettere dalla Casa Bianca: ecco le tariffe e quali sono i primi Paesi colpiti
Acquistare armi dagli USA per donarle all’Ucraina: dubbi e rifiuti dei Paesi europei e degli stessi americani sostenitori di Trump
Trump, oggi partono le lettere sui dazi ai Paesi colpiti
Tg2. . Scontro all'#Onu sulla #Palestina. Sale il numero di Paesi, con #Parigi e #Londra capofila, che riconoscono formalmente lo stato palestinese. Dura la reazione degli #StatiUniti. Per #Trump è 'un premio ad Hamas' - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente americano #Trump si rivolge agli altri Paesi membri della #Nato: "I Paesi Nato smettano di acquistare petrolio russo e io sono pronto alle sanzioni a #Mosca" - X Vai su X
Trump: Paesi Nato dovrebbero abbattere jet Russia se invadono spazio aereo; Trump ai Paesi Nato: Abbattano gli aerei russi nei loro cieli. L'attacco all'Onu: Produce parole vuote e incoraggia l'invasione dell'Occidente con i migranti; Trump, Paesi Nato abbattano jet russi sui loro cieli.
Trump ai Paesi Nato: “Abbattano gli aerei russi nei loro cieli”. L’attacco all’Onu: “Produce parole vuote e incoraggia l’invasione dell’Occidente con i migranti” - Poi il discorso fiume del presidente Usa, che demolisce i principi cardine del multilateralismo e attacca ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Trump: la Nato deve abbattere gli aerei russi che violano lo spazio aereo - I paesi membri della NATO devono abbattere gli aerei russi che violano il loro spazio aereo. gazzettadelsud.it scrive