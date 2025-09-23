Trump | Paesi Nato abbattano droni russi che sconfinano Usa in campo? Vedremo Poi attacca | Onu inutile Europa imbarazzante
dal palco dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente americano diventa un fiume in pinea: attacca su migranti, petrolio e politiche verdi. Lancia stoccate alle 'inutili' Nazioni Unite e a quell'Europa "imbarazzante" che acquista ancora il greggio dalla Russia e che rischia di morire se non interverrà immediatamente sull'"immigrazione e sulle sue idee energetiche suicide" L'articolo Trump: “Paesi Nato abbattano droni russi che sconfinano. Usa in campo? Vedremo”. Poi attacca: “Onu inutile. Europa imbarazzante” proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
