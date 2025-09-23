Trump | paesi europei andranno all' inferno a causa dell' immigrazione

New York, 23 set. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha accusato le Nazioni Unite di "facilitare l'invasione dei paesi occidentali da parte dei migranti. È ora di porre fine al fallito esperimento delle frontiere aperte. Dovete farlo subito. Ve lo posso dire. Sono davvero bravo in queste cose. I vostri Paesi andranno all'inferno". Nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, il presidente americano ha sostenuto che le Nazioni Unite stanno "finanziando un attacco ai paesi occidentali e ai loro confini" fornendo fondi ai migranti: "L'Onu dovrebbe fermare le invasioni, non crearle o finanziarle". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

