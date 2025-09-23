Trump Onu non ci ha aiutato a mettere fine alle guerre
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho messo fine a 7 guerre in 7 mesi. Nessun altro Paese ha fatto qualcosa di lontanamente simile come gli Usa in questi mesi. Purtroppo, ho dovuto fare questo invece di occuparmi di altro, e l’Onu non mi ha dato una mano”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Gli Stati Uniti hanno lavorato, ma non le Nazioni Unite. Siete arrivati dopo e non durante. Avete un potenziale enorme, ma non lo sfruttate. Tutto viene scritto ma le parole restano vuote e non ci risparmiano dalle guerre”, ha concluso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
