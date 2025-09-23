Trump | Onu incoraggia invasione di migranti Ue imbarazzante non compri il petrolio russo Poi a Zelensky | Paesi Nato abbattano jet Mosca
L'attacco all'Onu, le critiche all'Europa, gli elogi alla (sua) America. Quello di Donald Trump al Palazzo di Vetro di New York è stato molto più di un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: trump - incoraggia
Trump: «Onu incoraggia invasione di migranti. Ue imbarazzante, non compri il petrolio russo. Palestina? Riconoscimento ricompensa ad Hamas»
Trump: «Onu incoraggia invasione di migranti. Ue imbarazzante, non compri il petrolio russo». Poi l'incontro con Zelensky
Donald Trump si è intrattenuto a parlare per qualche minuto con Elon Musk ai funerali di Charlie Kirk, in Arizona. #charliekirk #donaldtrump #elonmusk - facebook.com Vai su Facebook
L'attacco di Trump: “L'Onu non fa che produrre parole vuote e incoraggia l'invasione dell'Occidente con i migranti”. Sulla Russia: Ok sanzioni ma l'Ue smetta di comprare gas, è imbarazzante; Trump: «Onu incoraggia invasione di migranti. Ue imbarazzante, non compri il petrolio russo. Palestina? Riconoscimento ricompensa ad Hamas»; Trump: «Onu incoraggia invasione di migranti. Ue imbarazzante, non compri il petrolio russo. Palestina? Riconoscimento ricompensa ad Hamas».
Trump: «Onu incoraggia invasione di migranti. Ue imbarazzante, non compri il petrolio russo. Palestina? Riconoscimento ricompensa ad Hamas» - Quello di Donald Trump al Palazzo di Vetro di New York è stato molto più di un discorso. Scrive ilmattino.it
L’attacco di Trump: “L’Onu non fa che produrre parole vuote e incoraggia l’invasione dell’Occidente con i migranti”. Sulla Russia: “Ok sanzioni ma l’Ue smetta ... - Poi il discorso fiume del presidente Usa, che demolisce i principi cardine del multilateralismo e attacca ... Come scrive ilfattoquotidiano.it