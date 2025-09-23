Trump | Nato abbatta jet che sconfinano
21.32 Trump ritiene che i Paesi Nato debbano abbattere i caccia russi che sconfinano nel loro territorio. Alla domanda sul sostegno Usa agli alleati della Nato, dice che "dipenderebbe" dalle circostanze. Questa la risposta a Zelensky dell'inquilino della Casa Bianca, il quale ha dichiarato che la guerra in Ucraina "sembra che non finirà presto". Elogia il leader ucraino definendolo "un uomo coraggioso che sta combattendo con tutte le sue forze". Zelensky ringrazia la First Lady Melania per il suo impegno nei confronti dei bimbi ucraini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
