Trump mette tassa 100 mila dollari all' anno per chi emigra in Usa per lavoro altamente qualificato – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 Questo impedirà alle grandi aziende tecnologiche di assumere lavoratori stranieri che ci rubano il lavoro. L'azienda deve decidere: la persona ha abbastanza valore tanto da pagare 100.000 dollari all'anno al Governo? Oppure dovrebbero mandarla a casa e assumere un americano?", lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump annunciando la uova tassa per i visti di lavoro H-1B. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
