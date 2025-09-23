Trump mette sotto accusa il paracetamolo in gravidanza | aumenta il rischio di autismo

« L’autismo è alle stelle! C’è stato un aumento del 400% dei casi di autismo, oggi annunciano passi storici per combattere questa crisi». Così Donald Trump ha aperto ieri notte il briefing alla Casa Bianca in cui annunciava nuove misure aventi lo scopo di diminuire l’incidenza del disturbo dello spettro autistico nei nascituri. L’annuncio. L’evento si è tenuto nello Studio Ovale della Casa Bianca con la presenza, oltre a Trump e al segretario alla Salute Robert Kennedy jr, del direttore del National Institute of Health Jay Bhattacharya e dell’amministratore dei Centers for Medicare & Medicaid Services Mehmet Oz. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump mette sotto accusa il paracetamolo in gravidanza: “aumenta il rischio di autismo”

In questa notizia si parla di: trump - mette

L’analista americano Spannaus: “Trump mette i suoi obiettivi davanti a tutto”

Gaza, Trump annuncia l’accordo con Israele: «Sì a una tregua di due mesi». E mette fretta ad Hamas: «Accetti, diventerà sempre peggio»

Trump mette pace tra Congo e Ruanda. E il motivo sono sempre le materie prime

La penale da 100.000 dollari per i visti di studio lavoro e ricerca di Trump mette a rischio l'industria tecnologica Usa - X Vai su X

Trump telefona a Xi Jiping e mette sotto pressione i mezzi di informazione che lo criticano - facebook.com Vai su Facebook

Trump mette sotto accusa il paracetamolo in gravidanza: aumenta il rischio di autismo; Trump razzista mette sotto accusa Pretoria; A Gaza la tregua è a rischio. Trump: “Egitto e Giordania accolgano più sfollati”. Il Cairo, Amman e ANP: “No”. Scontro USA-Colombia sui rimpatri.

Trump mette sotto accusa il paracetamolo in gravidanza: “aumenta il rischio di autismo” - L'amministrazione Trump annuncia nuove linee guida contro l'assunzione del paracetamolo per le donne in gravidanza, correlandolo all'aumento dell'incidenza del disturbo dello spettro autistico ... Scrive panorama.it

L’annuncio shock di Trump: “Ecco cosa fa il paracetamolo!”. E scoppia la polemica - L’amministrazione guidata da Donald Trump si prepara a rendere pubblico un annuncio che potrebbe riaccendere il dibattito scientifico e politico negli ... Secondo thesocialpost.it