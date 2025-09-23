Trump loda Milei | Lavoreremo insieme per il successo
NEW YORK – Il presidente dell’Argentina, Javier Milei, ha dimostrato di essere “un fantastico leader”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social Truth. “Abbiamo una relazione buona con l’Argentina”, che è un “forte alleato”, grazie a Milei. “Continueremo a lavorare con lui in modo che i nostri due paesi possano continuare sulla strada del successo”, ha concluso Trump. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Trump loda Sydney Sweeney per lo spot American Eagle: “Lei è anche repubblicana”
Kim Jong Un loda trump e apre a dialogo senza rinunce nucleari
Jimmy Kimmel sospeso dopo i commenti sull'omicidio di Kirk. Trump loda Disney: “Grande notizia” https://msn.com/it-it/notizie/mondo/jimmy-kimmel-sospeso-dopo-i-commenti-sull-omicidio-di-kirk-trump-loda-disney-grande-notizia/ar-AA1MN97v?ocid=spr_ent - X Vai su X
"Donald Trump rimuove la premiazione per Tom Hanks e loda West Point per aver cancellato la cerimonia in onore del vincitore dell'Oscar. "Il nostro grande West Point (sempre più grande!) ha intelligentemente cancellato la cerimonia di premiazione per l'atto - facebook.com Vai su Facebook
Milei, 'grazie per il sostegno Usa al popolo argentino' - "Un enorme ringraziamento al segretario del Tesoro Scott Bessent e al presidente Donald Trump per il loro incondizionato sostegno al popolo argentino, che due anni fa ha scelto con grande impegno di v ... Come scrive ansa.it
Zelensky dopo la telefonata con Trump: «Lavoreremo insieme per la difesa dei nostri cieli» - La conversazione tra i due presidenti si è svolta nel contesto della decisione Usa di sospendere la fornitura di alcuni tipi chiave di ... lettera43.it scrive