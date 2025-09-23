Trump loda Milei | Lavoreremo insieme per il successo

NEW YORK – Il presidente dell’Argentina, Javier Milei, ha dimostrato di essere “un fantastico leader”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social Truth. “Abbiamo una relazione buona con l’Argentina”, che è un “forte alleato”, grazie a Milei. “Continueremo a lavorare con lui in modo che i nostri due paesi possano continuare sulla strada del successo”, ha concluso Trump. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

