Trump li dichiara terroristi | ecco chi sono gli Antifa americani black bloc che giocano alla rivoluzione…

Donald Trump ha mantenuto la promessa che aleggiava da anni. Con un ordine esecutivo firmato a Washington, il presidente degli Stati Uniti ha designato Antifa come «organizzazione terroristica interna ». La Casa Bianca non ha usato mezzi termini: «Antifa è un’organizzazione militarista e anarchica che chiede esplicitamente il rovesciamento del governo, delle forze dell’ordine e del nostro sistema legale». Un’etichetta pesante, che nella logica dell’amministrazione apre la strada a indagini rafforzate, poteri di sorveglianza ampliati e tracciamento dei finanziamenti, anche esteri. La definizione della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump li dichiara “terroristi”: ecco chi sono gli Antifa americani, “black bloc” che giocano alla rivoluzione…

