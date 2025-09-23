Trump | la Nato deve abbattere gli aerei russi che violano lo spazio aereo

I paesi membri della NATO devono abbattere gli aerei russi che violano il loro spazio aereo. Lo dice il presidente Usa, Donald Trump. «Sì», ha risposto Trump quando un giornalista gli ha chiesto se i paesi della NATO dovessero abbattere gli aerei russi che entrano nel loro spazio aereo. Durante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

