Trump il discorso all’Onu | Io ho sempre ragione Critiche a Nazioni Unite e Europa

Webmagazine24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Critiche all'Onu, bacchettate all'Europa. Riflettori sull'immigrazione, che sta "mandando in rovina" paesi occidentali. Donald Trump parla all'assemblea generale delle Nazioni Unite e il discorso del presidente americano, oggi 23 settembre, per larghi tratti è una requisitoria.  Si comincia male, con il problema tecnico che spegne il 'gobbo' elettronico: "Tutto quello che ho avuto dall'Onu . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - discorso

Vertice Trump-Putin, il discorso integrale del presidente Usa (e non parla mai del cessate il fuoco)

Hakeem Jeffries contro il "Big Ugly Bill" di Trump: 7 ore di discorso

Legge di bilancio Usa, discorso record di quasi 9 ore del dem Hakeem Jeffries prima del voto: "Trump rappresenta caos e corruzione" - VIDEO

trump discorso all8217onu ioTrump, il discorso all'Onu: "Io ho sempre ragione". Critiche a Nazioni Unite e Europa - Riflettori sull'immigrazione, che sta "mandando in rovina" paesi occidentali. Lo riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Discorso All8217onu Io