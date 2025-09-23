Trump il discorso all' Onu | Guerre hanno distrutto pace in due continenti Con me è l' età dell' oro dell' America

Ilmessaggero.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande attesa per l'intervento di Donald Trump all'Assemblea dell'Onu. Il tycoon, accompagnato dalla moglie Melania, è arrivato al Palazzo di Vetro di New York, dove sta tenendo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

trump il discorso all onu guerre hanno distrutto pace in due continenti con me 232 l et224 dell oro dell america

© Ilmessaggero.it - Trump, il discorso all'Onu: «Guerre hanno distrutto pace in due continenti. Con me è l'età dell'oro dell'America»

In questa notizia si parla di: trump - discorso

Vertice Trump-Putin, il discorso integrale del presidente Usa (e non parla mai del cessate il fuoco)

Hakeem Jeffries contro il "Big Ugly Bill" di Trump: 7 ore di discorso

Legge di bilancio Usa, discorso record di quasi 9 ore del dem Hakeem Jeffries prima del voto: "Trump rappresenta caos e corruzione" - VIDEO

Assemblea Generale Onu, Guterres: Principi delle Nazioni Unite sono sotto assedio; Stato di Palestina, i tanti sì e i pochi no. E Trump parlerà contro il globalismo; Assemblea generale dell'ONU a New York, al centro il riconoscimento della Palestina - Aggiornamento del 23 Settembre delle ore 00:03.

trump discorso onu guerreTrump, il discorso all'Onu: «Guerre hanno distrutto pace in due continenti, siamo in grande crisi» - Il tycoon, accompagnato dalla moglie Melania, è arrivato al Palazzo di Vetro di New York, dove sta ... Da ilmessaggero.it

trump discorso onu guerreTrump-Onu, quando parlerà? Il discorso del tycoon e la risposta al riconoscimento della Palestina - Il tycoon, accompagnato dalla moglie Melania, è arrivato al Palazzo di Vetro di New York, dove questa ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Discorso Onu Guerre