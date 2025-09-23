Trump il discorso all' Onu | Guerre hanno distrutto pace in due continenti Con me è l' età dell' oro dell' America

Grande attesa per l'intervento di Donald Trump all'Assemblea dell'Onu. Il tycoon, accompagnato dalla moglie Melania, è arrivato al Palazzo di Vetro di New York, dove sta tenendo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump, il discorso all'Onu: «Guerre hanno distrutto pace in due continenti. Con me è l'età dell'oro dell'America»

In questa notizia si parla di: trump - discorso

Vertice Trump-Putin, il discorso integrale del presidente Usa (e non parla mai del cessate il fuoco)

Hakeem Jeffries contro il "Big Ugly Bill" di Trump: 7 ore di discorso

Legge di bilancio Usa, discorso record di quasi 9 ore del dem Hakeem Jeffries prima del voto: "Trump rappresenta caos e corruzione" - VIDEO

Nel discorso all'Assemblea Generale dell'#Onu, Donald #Trump parlerà "del suo successo nel raggiungere la pace su una scala che nessun altro presidente ha mai raggiunto". Lo riferisce Fox News sottolineando che il presidente parlerà in particolare di Ar - X Vai su X

Il discorso del Presidente Trump al funerale di Kirk e l'attacco alla sinistra radicale (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook

Assemblea Generale Onu, Guterres: Principi delle Nazioni Unite sono sotto assedio; Stato di Palestina, i tanti sì e i pochi no. E Trump parlerà contro il globalismo; Assemblea generale dell'ONU a New York, al centro il riconoscimento della Palestina - Aggiornamento del 23 Settembre delle ore 00:03.

Trump, il discorso all'Onu: «Guerre hanno distrutto pace in due continenti, siamo in grande crisi» - Il tycoon, accompagnato dalla moglie Melania, è arrivato al Palazzo di Vetro di New York, dove sta ... Da ilmessaggero.it

Trump-Onu, quando parlerà? Il discorso del tycoon e la risposta al riconoscimento della Palestina - Il tycoon, accompagnato dalla moglie Melania, è arrivato al Palazzo di Vetro di New York, dove questa ... msn.com scrive