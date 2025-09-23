Trump | Ho fatto finire sette guerre ma nessuna telefonata dall’Onu E attacca l' Ue | compra l' energia da Mosca Il cambiamento climatico è una truffa colossale

Come previsto, Donald Trump ha fatto tremare il Palazzo di Vetro. Il suo ritorno all’Assemblea generale, dopo sei anni di assenza da quel podio, ha avuto l'effetto di un sisma politico: battute irriverenti, attacchi diretti all’Onu e al suo segretario generale António Guterres, e soprattutto un’agenda che ha colpito i nervi scoperti della comunità internazionale, a partire da clima, energia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: “Ho fatto finire sette guerre, ma nessuna telefonata dall’Onu. E attacca l'Ue: compra l'energia da Mosca. Il cambiamento climatico è una truffa colossale”

