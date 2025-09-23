Trump | Ho fatto cessare sette guerre merito il Nobel per la pace – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "Ho fatto cessare sette guerre e merito come riconoscimento il Nobel per la pace. L’Onu non sfrutta il suo potenziale e non mi ha mai ringraziato. Non fa altro che scrivere lettere forti e parlare con parole vuote", lo ha detto il Presidente Usa Trump all'Assemblea dell'Onu. UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - cessare

Ucraina, Trump avvisa Putin: «Deve cessare la guerra. Zelensky? Non invitato, lo sentirò dopo il vertice»

Gaza, raid di Israele sull'ospedale di Khan Younis: almeno 20 morti tra cui cinque giornalisti | Trump: "La guerra finirà in 2-3 settimane, bisogna farla cessare"

Gaza, Trump: "La guerra finirà in 2-3 settimane, bisogna farla cessare" | Raid di Israele sull'ospedale di Khan Younis: almeno 20 morti tra cui cinque giornalisti

Ultime di Trump: - I droni russi non dovrebbero essere in Polonia, Putin viola i confini - Non è il momento di chiedere a Putin di cessare il fuoco: se necessario, adotterò misure severe. È necessario continuare a esercitare pressione sui prezzi del petrolio. - facebook.com Vai su Facebook

Trump: "Per anni, la sinistra radicale ha paragonato meravigliosi americani come Charlie ai nazisti. Questo tipo di retorica è direttamente responsabile del terrorismo a cui assistiamo nel nostro Paese e deve cessare immediatamente”. - X Vai su X

Trump: Ho fatto cessare sette guerre, merito il Nobel per la pace; Trump: «Ho fatto cessare 7 guerre, dall'Onu mai una mano. Con me è l'età dell'oro dell'America»; Trump: «Palestina? Il riconoscimento è una ricompensa ad Hamas. Ho fatto cessare 7 guerre, dall'Onu mai una mano».

Trump: «Ho fermato 7 guerre e mai nessuna chiamata dall'Onu». Ma è davvero così? Ecco a quali conflitti (e non solo) si riferisce - Donald Trump ha rivendicato con enfasi il proprio ruolo di «pacificatore globale» durante il suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Segnala leggo.it

Trump: «Ho fatto cessare 7 guerre, dall'Onu mai una mano. Con me è l'età dell'oro dell'America» - Il tycoon, accompagnato dalla moglie Melania, è arrivato al Palazzo di Vetro di New York, dove sta ... Riporta ilmessaggero.it