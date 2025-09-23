Trump | Hamas liberi gli ostaggi Meloni | Stato di Palestina a 2 condizioni| Donald | Io ho fatto finire sette guerre non l' Onu

Il discorso del presidente Usa all'Assemblea generale dell'Onu. Per la premier, che condivide le posizioni espresse dal tycoon al Palazzo di Vetro, le condizioni sono «il rilascio degli ostaggi e l'esclusione di Hamas». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Guterres: Senza due Stati non ci sarà pace. Trump: Riconoscere la Palestina è un premio a Hamas - L'emiro del Qatar, Al Thani: Le norme internazionali siano rispettate da tutti e ricorda l'attacco israeliano al suo paese; Trump all'Onu: «Riconoscere la Palestina? Premio per i terroristi». Meloni: «Solo senza Hamas e con il rilascio degli ostaggi»; Trump all'Assemblea Onu: Da loro solo lettere con parole vuote, merito il Nobel | E ai Paesi europei: Con le vostre politiche migratorie andrete all'inferno.

Meloni: "Riconosceremo lo stato di Palestina solo con ostaggi liberi e senza Hamas nella Striscia" - La premier parla ai giornalisti dopo l'intervento di Donald Trump al Palazzo di vetro: "Bisogna capire su chi si vuole fare pressione.

Meloni: "Riconoscimento della Palestina? Solo senza Hamas e con gli ostaggi liberi" - "Annuncio che la maggioranza presenterà in Aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l'escl ...

