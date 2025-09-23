Trump ha firmato un ordine esecutivo che designa il movimento Antifa come organizzazione di terrorismo interno

Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo, che definisce Antifa «organizzazione di terrorismo interno». La decisione del presidente dovrebbe consentire alle autorità federali di indagare sul movimento e intervenire direttamente sui suoi membri, arrestandoli e bloccando le loro attività o i finanziamenti ad esse destinati. Il governo americano, tuttavia, non possiede una lista riguardante il terrorismo interno. Esiste, invece, un elenco di organizzazioni terroristiche straniere, al quale appartengono i vari rami dell’ ISIS e di Al Qaeda. Trump dichiara guerra agli Antifa e alle organizzazioni a lui ostili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump ha firmato un ordine esecutivo che designa il movimento Antifa come «organizzazione di terrorismo interno»

In questa notizia si parla di: trump - firmato

“Victory 45?47”: il nuovo profumo firmato Donald Trump

Dazi, Trump ha firmato 12 lettere per Paesi partner: saranno inviate lunedì

Trump, ho firmato dichiarazione di disastro per il Texas

La Stampa. . Le persone che vorranno emigrare negli Stati Uniti con un visto di lavoro H-1B dovranno ora pagare una tassa di 100.000 dollari per poterlo ottenere. Il presidente Donald Trump, il 19 settembre, ha firmato un ordine esecutivo per stabilire questa - facebook.com Vai su Facebook

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una "gold card" da un milione di dollari che crea un percorso accelerato per far ottenere un permesso agli stranieri per vivere e lavorare negli Stati Uniti. #ANSA - X Vai su X

Trump firma ordine esecutivo: Antifa organizzazione terroristica interna; Trump dichiara Antifa organizzazione terroristica, cosa è e perché è nel mirino del tycoon (e non solo); Arriva la Trump gold card, firmato un ordine esecutivo.

Antifa, Trump passa dalle parole ai fatti. “Organizzazione terroristica interna”, l'ordine esecutivo - Donald Trump, come aveva promesso, ha firmato l'annunciato ordine esecutivo che designa "Antifa", un movimento, un'ideologia priva ... msn.com scrive

Usa, Trump firma ordine per dichiarare Antifa organizzazione terroristica - Il presidente Usa Donald Trump ha firmato lunedì un ordine esecutivo che designa Antifa, il movimento antifascista radicale internazionale, come ... Scrive lapresse.it