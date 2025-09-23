Trump ha firmato un ordine esecutivo che designa il movimento Antifa come organizzazione di terrorismo interno

Metropolitanmagazine.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo, che definisce Antifa «organizzazione di terrorismo interno». La decisione del presidente dovrebbe consentire alle autorità federali di indagare sul movimento e intervenire direttamente sui suoi membri, arrestandoli e bloccando le loro attività o i finanziamenti ad esse destinati. Il governo americano, tuttavia, non possiede una lista riguardante il terrorismo interno. Esiste, invece, un elenco di organizzazioni terroristiche straniere, al quale appartengono i vari rami dell’ ISIS e di Al Qaeda. Trump dichiara guerra agli Antifa e alle organizzazioni a lui ostili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

trump ha firmato un ordine esecutivo che designa il movimento antifa come organizzazione di terrorismo interno

© Metropolitanmagazine.it - Trump ha firmato un ordine esecutivo che designa il movimento Antifa come «organizzazione di terrorismo interno»

In questa notizia si parla di: trump - firmato

“Victory 45?47”: il nuovo profumo firmato Donald Trump

Dazi, Trump ha firmato 12 lettere per Paesi partner: saranno inviate lunedì

Trump, ho firmato dichiarazione di disastro per il Texas

Trump firma ordine esecutivo: Antifa organizzazione terroristica interna; Trump dichiara Antifa organizzazione terroristica, cosa è e perché è nel mirino del tycoon (e non solo); Arriva la Trump gold card, firmato un ordine esecutivo.

trump ha firmato ordineAntifa, Trump passa dalle parole ai fatti. “Organizzazione terroristica interna”, l'ordine esecutivo - Donald Trump, come aveva promesso, ha firmato l'annunciato ordine esecutivo che designa "Antifa", un movimento, un'ideologia priva ... msn.com scrive

trump ha firmato ordineUsa, Trump firma ordine per dichiarare Antifa organizzazione terroristica - Il presidente Usa Donald Trump ha firmato lunedì un ordine esecutivo che designa Antifa, il movimento antifascista radicale internazionale, come ... Scrive lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Ha Firmato Ordine