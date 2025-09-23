Trump firma il decreto per dichiarare Antifa gruppo terrorista

Trump vede Musk ai funerali di Charlie Kirk: "Mi sei mancato". Duro attacco del presidente contro medicinali e vaccini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump firma il decreto per dichiarare Antifa gruppo terrorista

Parmigiano Reggiano, con la firma di Trump i dazi passano dal 25% al 15%

Usa: la Camera approva legge di bilancio, la firma di Trump nel giorno dell'Indipendenza americana

Usa, parchi più cari per gli stranieri: Trump firma ordine esecutivo

Omicidio Kirk, Trump dichiara gli Antifa "terroristi". Kimmel torna in onda su ABC. Il presidente Usa firma l'ordine che dichiara la galassia antifascista radicale come "organizzazione terroristica". Duecentomila alla commemorazione di Kirk, la vedova: "Perdono l'

Donald Trump firma un ordine esecutivo che impone alle aziende di pagare una tassa annuale di 100.000 dollari per ottenere il visto H-1B, ampiamente utilizzato dai lavoratori altamente qualificati del settore tecnologico, provenienti in particolare dall'India.

Trump vede Musk ai funerali di Charlie Kirk: Mi sei mancato | Duro attacco del presidente contro medicinali e vaccini; Trump firma, dazi al 25% su acciaio e alluminio. L'Ue: “Contatti tra gli Stati per una risposta”; Donald Trump firma un decreto per eliminare il dipartimento dell’istruzione.

Trump firma decreto per riduzione dei dazi sulle auto - Un ordine esecutivo che accende speranze ma lascia aperte molte incognite: Donald Trump ha firmato il nuovo decreto sulle cosiddette "tariffe reciproche". Si legge su laregione.ch

Entrano in vigore i dazi al 50% su acciaio e alluminio: Trump firma il decreto che raddoppia le tariffe - Ieri, il presidente americano ha firmato il decreto che porta dal 25% al 50% le tariffe doganali imposti su acciaio e alluminio. Come scrive fanpage.it