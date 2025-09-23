Trump firma il decreto per dichiarare Antifa gruppo terrorista

Tgcom24.mediaset.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump vede Musk ai funerali di Charlie Kirk: "Mi sei mancato". Duro attacco del presidente contro medicinali e vaccini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trump firma il decreto per dichiarare antifa gruppo terrorista

© Tgcom24.mediaset.it - Trump firma il decreto per dichiarare Antifa gruppo terrorista

In questa notizia si parla di: trump - firma

Parmigiano Reggiano, con la firma di Trump i dazi passano dal 25% al 15%

Usa: la Camera approva legge di bilancio, la firma di Trump nel giorno dell'Indipendenza americana

Usa, parchi più cari per gli stranieri: Trump firma ordine esecutivo

Trump vede Musk ai funerali di Charlie Kirk: Mi sei mancato | Duro attacco del presidente contro medicinali e vaccini; Trump firma, dazi al 25% su acciaio e alluminio. L'Ue: “Contatti tra gli Stati per una risposta”; Donald Trump firma un decreto per eliminare il dipartimento dell’istruzione.

trump firma decreto dichiarareTrump firma decreto per riduzione dei dazi sulle auto - Un ordine esecutivo che accende speranze ma lascia aperte molte incognite: Donald Trump ha firmato il nuovo decreto sulle cosiddette "tariffe reciproche". Si legge su laregione.ch

Entrano in vigore i dazi al 50% su acciaio e alluminio: Trump firma il decreto che raddoppia le tariffe - Ieri, il presidente americano ha firmato il decreto che porta dal 25% al 50% le tariffe doganali imposti su acciaio e alluminio. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Firma Decreto Dichiarare