Trump e Melania arrivano all' Onu la scala mobile non funziona e salgono a piedi

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania arrivano al Palazzo di Vero per l'assemblea Onu. La scala mobile per accedere alla sala non funziona e salgono a piedi. UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump e Melania arrivano all'Onu, la scala mobile non funziona e salgono a piedi

