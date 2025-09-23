Trump e Melania arrivano all' Onu la scala mobile non funziona e salgono a piedi – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania arrivano al Palazzo di Vero per l'assemblea Onu. La scala mobile per accedere alla sala non funziona e salgono a piedi. UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

