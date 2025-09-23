Trump e l’attacco all’assemblea Onu | Ho messo fine a 7 guerre e mai nessuna chiamata dalle Nazioni Unite A cosa servite?
«Io ho messo fine a sette guerre, ho parlato con tutti questi leader e nessuno di loro ha ricevuto la chiamata delle Nazioni Unite. Tutto quello che sanno fare le Nazioni Unite è costruire questi palazzi con scale pericolosissime. La first lady stava per cadere. Questo fanno, costruire palazzi e poi questi gobbi che non funzionano ». Queste le parole di Donald Trump all’ 80esima Assemblea generale dell’Onu. Una strigliata, netta, alle Nazioni Unite. « Gli Stati Uniti hanno lavorato, ma non le Nazioni Unite. Siete arrivati dopo e non durante. Avete un potenziale enorme, ma non lo sfruttate affatto. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: trump - assemblea
Trump revoca visti ai palestinesi in vista Assemblea Onu
Gaza, Trump revoca visti ai palestinesi prima dell’Assemblea Onu
Gaza City, Idf: "Iniziate le operazioni militari", Trump revoca visti ai funzionari palestinesi prima dell'assemblea Onu
Ieri sera, a New York, Emmanuel Macron, appena uscito dall'Assemblea Generale dell'ONU dopo aver tenuto il suo discorso, è rimasto bloccato a causa del corteo di auto di Donald Trump. Sceso dall'auto, il presidente francese ha proseguito a piedi per circa - facebook.com Vai su Facebook
Trump davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: "In sette mesi ho concluso sette guerre infinite. Ero troppo occupato a salvare milioni di vite. L'ONU nel frattempo non era lì per noi. Enorme potenziale, ma tutto quello che fanno è scrivere lettere critic - X Vai su X
Trump, Netanyahu e l'Onu respingono affermazioni sui musulmani - Tutti contro Trump, ma lui non si pente e insiste sulla questione del divieto d'ingresso ai musulmani negli Usa. Lo riporta ilmessaggero.it
Gli Usa di Trump escono anche dai negoziati dell’Onu per la riforma della tassazione globale chiesta dal Sud del mondo - Nella mente di Donald Trump la protezione degli interessi nazionali passa anche per il “no” a qualsiasi accordo che limiti l’autonomia degli Stati Uniti nel ... Da ilfattoquotidiano.it