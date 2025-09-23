Trump e l’attacco all’assemblea Onu | Ho messo fine a 7 guerre e mai nessuna chiamata dalle Nazioni Unite A cosa servite?

«Io ho messo fine a sette guerre, ho parlato con tutti questi leader e nessuno di loro ha ricevuto la chiamata delle Nazioni Unite. Tutto quello che sanno fare le Nazioni Unite è costruire questi palazzi con scale pericolosissime. La first lady stava per cadere. Questo fanno, costruire palazzi e poi questi gobbi che non funzionano ». Queste le parole di Donald Trump all’ 80esima Assemblea generale dell’Onu. Una strigliata, netta, alle Nazioni Unite. « Gli Stati Uniti hanno lavorato, ma non le Nazioni Unite. Siete arrivati dopo e non durante. Avete un potenziale enorme, ma non lo sfruttate affatto. 🔗 Leggi su Open.online