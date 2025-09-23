Trump e la tachipirina americana che favorirebbe l’autismo Polemica e l’annuncio del farmaco alternativo
Donald Trump ha deciso di entrare di petto in uno dei terreni più scivolosi della medicina contemporanea: l ’autismo. Dopo aver lasciato intendere ai funerali di Charlie Kirk che la Casa Bianca avrebbe trovato “una risposta” al mistero che circonda questa condizione, ieri il presidente ha rilanciato con un monito rivolto alle donne incinte: «Non prendete il Tylenol, se non in caso di febbre altissima». L’ombra del paracetamolo. Il Tylenol, nome commerciale dell’acetaminofene — in Italia noto come paracetamolo — è da decenni considerato l’antidolorifico più sicuro in gravidanza. Eppure il team del ministro della Sanità Robert F. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: trump - tachipirina
Trump: "Prendere il Tylenol non fa bene. Lo dico io. Non fa bene." Il Tylenol, che Trump accusa essere una causa dell’autismo se preso durante la gravidanza, ha come principio attivo il paracetamolo. Praticamente la Tachipirina. - X Vai su X
La multinazionale farmaceutica Pfizer difende la trasparenza dei dati relativi al proprio vaccino anti-Covid in risposta al presidente statunitense Donald Trump che, nei giorni scorsi, si era rivolto alle aziende del Pharma invitandole a «giustificare il successo» d - facebook.com Vai su Facebook
Trump e la tachipirina americana che favorirebbe l’autismo. Polemica e l'annuncio del farmaco alternativo.
Autismo «colpa del paracetamolo in gravidanza» Annuncio di Trump, ma gli scienziati insorgono - Per milioni di famiglie americane alle prese con l'autismo, l'annuncio del presidente Trump è suonato come una promessa straordinaria: «Credo di aver trovato una ... Riporta ilmattino.it
Usa, Trump: "Rischio elevato di autismo, donne incinta limitino uso del paracetamolo" - "Con effetto immediato, la Fda (Food and Drug Administration, ndr) informerà i medici che l'uso di paracetamolo, o Tylenol, può essere associato a un rischio ... Come scrive lapresse.it