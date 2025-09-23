Trump | Donne in gravidanza non assumano paracetamolo c' è rischio autismo SOTT – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2025 “Il tasso di autismo ha registrato un incremento del 400 per cento dal 2000. Ho aspettato questo studio per vent'anni. Avrei voluto che fosse arrivato prima. Con effetto immediato, la Food and Drag Administration informerà i medici che l'uso di paracetamolo o Tylenol, può essere associato a un rischio molto elevato di autismo. Per questo motivo, raccomandano vivamente alle donne di limitare l'uso di Tylenol durante la gravidanza, a meno che non sia strettamente necessario", lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: trump - donne
Trump ordina la distruzione di contraccettivi per 9,7 milioni di dollari destinati a donne in aree in crisi
Trump ha deciso di distruggere quasi 10 milioni di dollari di contraccettivi destinati alle donne all’estero
Trump, New York Times: “Organizzò festa con sole donne e un unico invitato: Epstein”
#donald trump: «Donne in gravidanza e bambini non prendano il Tylenol. L'antidolorifico a base di paracetamolo porta all'#autismo» - X Vai su X
Il livello di #umanità di una #persona - e quello di un #Governo di un Paese che quella persona guida - si misurano su un metro speciale: come entrambi considerano e trattano le #donne. La dedica di Donald #Trump -oggi Presidente degli #StatiUniti - nel libr - facebook.com Vai su Facebook
Trump: Donne in gravidanza non assumano paracetamolo, c'è rischio autismo SOTT; Trump: Donne in gravidanza non assumano paracetamolo, rischio autismo; Trump ed Elon Musk seduti vicini al funerale di Charlie Kirk.
Donald Trump: «Donne in gravidanza e bambini non prendano il Tylenol. L'antidolorifico a base di paracetamolo porta all'autismo» - «Le donne incinte non dovrebbero assumere il Tylenol, non fa bene. Secondo msn.com
Trump attacca il Tylenol e il vaccino contro l'epatite B - Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca annunciando i risultati di uno studio che lega l'autismo dei bambini all'assunzione dell'antidolorifico. Riporta ansa.it