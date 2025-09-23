Trump dichiara Antifa organizzazione terroristica cosa è e perché è nel mirino del tycoon e non solo

Lo aveva promesso e l'ha fatto: il presidente americano Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo che designa il gruppo antifascista Antifa come "organizzazione terroristica interna" affermando che "chiede esplicitamente il rovesciamento del governo degli Stati Uniti". Il testo autorizza le. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: trump - dichiara

Trump non sarà affatto felice: Musk lancia l’America Party e dichiara guerra al sistema bipartitico

Usa, la Corte d'Appello dichiara "illegali" i dazi di Trump | Il presidente: "Faremo ricorso alla Corte Suprema"

Usa, giudice federale di Boston dichiara illegale il blocco di 2,2mld di fondi pubblici ad Harvard voluto da Trump: "violato I Emendamento"

Omicidio Kirk, Trump dichiara gli Antifa "terroristi". Kimmel torna in onda su ABC #OmicidioKirk #Trump #Antifa #PoliticaUSA #CronacaNera #JimmyKimmel #ABC #Spettacolo #NotizieDelGiorno #USA - X Vai su X

Le dichiarazioni di Trump sul controllo dell’isola, strategica nell’Artico e ricca di risorse naturali, potrebbero condizionare le scelte dei circa 41.000 elettori chiamati a scegliere i 31 membri del parlamento locale - facebook.com Vai su Facebook

Trump dichiara Antifa “organizzazione terroristica interna”; Trump dichiara Antifa organizzazione terroristica.; Trump dichiara Antifa organizzazione terroristica, cosa è e perché è nel mirino del tycoon (e non solo).

Antifa, Trump passa dalle parole ai fatti. “Organizzazione terroristica interna”, l'ordine esecutivo - Donald Trump, come aveva promesso, ha firmato l'annunciato ordine esecutivo che designa "Antifa", un movimento, un'ideologia priva ... Lo riporta msn.com

Trump ha firmato il decreto: “Antifa organizzazione terroristica” - La decisione del presidente americano Donald Trump che ha firmato il decreto con cui ha dichiarato Antifa organizzazione terroristica. Come scrive newsmondo.it