Trump dichiara Antifa gruppo terroristico interno con un ordine esecutivo

Con un gesto destinato a far discutere, Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che etichetta Antifa come "organizzazione terroristica interna", decisione che rimescola le carte nel confronto politico e giuridico americano. Un ordine esecutivo che scuote il dibattito nazionale Il testo approvato alla Casa Bianca definisce il movimento Antifa come una forza militarista e .

