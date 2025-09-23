Trump demolisce l’Onu | Solo parole vuote Poi l’affondo sul clima | è una truffa dell’energia verde

Il presidente americano Donald Trump ha sferrato un duro attacco alle Nazioni Unite durante il suo intervento all’Assemblea Generale di New York, accusando l’organizzazione internazionale di inefficacia nei conflitti mondiali e di “facilitare l’invasione dei paesi occidentali” attraverso il sostegno ai migranti. In un discorso durato 57 minuti – il più lungo mai pronunciato da Trump alle Nazioni Unite – il leader americano ha messo in discussione il ruolo stesso dell’Onu, definendo le sue azioni “parole vuote” che non risolvono i problemi globali. https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202509Trump-arriva-all-ONU-terra-discorso-davanti-all-Assemblea-generale20250923video16541169. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Trump demolisce l’Onu: “Solo parole vuote”. Poi l’affondo sul clima: è una “truffa dell’energia verde”

