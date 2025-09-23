Trump | Dall' Onu arrivano solo lettere con parole vuote che non fermano le guerre

Iltempo.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 “Dall'Onu arrivano solo lettere con parole vuote, che non fermano le guerre. Io ho chiuso sette conflitti senza nessun aiuto dalle Nazioni Unite e non mi hanno mai neanche chiamato. Merito il Premio Nobel”, lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump all'assemblea Onu a New York. UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

