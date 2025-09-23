Trump | Dall' Onu arrivano solo lettere con parole vuote che non fermano le guerre – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 “Dall'Onu arrivano solo lettere con parole vuote, che non fermano le guerre. Io ho chiuso sette conflitti senza nessun aiuto dalle Nazioni Unite e non mi hanno mai neanche chiamato. Merito il Premio Nobel”, lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump all'assemblea Onu a New York. UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online