Trump | Dall' Onu arrivano solo lettere con parole vuote che non fermano le guerre – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 “Dall'Onu arrivano solo lettere con parole vuote, che non fermano le guerre. Io ho chiuso sette conflitti senza nessun aiuto dalle Nazioni Unite e non mi hanno mai neanche chiamato. Merito il Premio Nobel”, lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump all'assemblea Onu a New York. UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Trump, dall'1/8 dazi al 35% per Canada, oggi la lettera a Ue
Dazi, fonti Ue: "Improbabile intesa con gli Usa in settimana" | Media: "Trump ritira di nuovo gli Stati Uniti dall'Unesco"
Dall’Ucraina ai dazi . Le metamorfosi di Trump. Il decisissimo re Tentenna
Ieri sera, a New York, Emmanuel Macron, appena uscito dall'Assemblea Generale dell'ONU dopo aver tenuto il suo discorso, è rimasto bloccato a causa del corteo di auto di Donald Trump. Sceso dall'auto, il presidente francese ha proseguito a piedi per circa - facebook.com Vai su Facebook
Trump: «Onu incoraggia invasione di migranti. Ue imbarazzante, non compri il petrolio russo». Poi a Zelensky: Paesi Nato abbattano jet Mosca - Quello di Donald Trump al Palazzo di Vetro di New York è stato molto più di un discorso. Secondo leggo.it