Trump critica Onu Hamas Ue e chi non rifiuta i migranti e la truffa green Putin salvo pure stavolta

Al Palazzo di vetro di New York, il presidente americano, Donald Trump, è rimasto bloccato sulle scale mobili mentre stava andando a pronunciare il suo discorso e se l’è presa a tal punto d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump critica Onu, Hamas, Ue e chi non rifiuta i migranti e la truffa green. Putin salvo pure stavolta

In questa notizia si parla di: trump - critica

Vescova episcopale critica Trump su gay

Elon Musk critica il mega-disegno di legge del presidente Trump

Trump critica la decisione di Musk di creare un nuovo partito

Nel suo discorso all'ottantesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Donald Trump sceglie la via dello scontro e critica direttamente l’Onu. L'articolo integrale di Paolo Tomasi è sul sito de L'Espresso https://lespresso.it/c/mondo/2025/09/23/trump-assemb - X Vai su X

L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, si è unito a un gruppo di democratici e analisti che stanno criticando duramente le recenti minacce dell'amministrazione Trump nei confronti di media ed emittenti televisive, accusate a vario titolo di criticare il pre - facebook.com Vai su Facebook

Trump all’ONU, “riconoscere la Palestina è una ricompensa per Hamas”; Assemblea generale dell'ONU a New York, al centro il riconoscimento della Palestina - Erdogan: A Gaza raggiunto il punto più basso dell'umanità. Il genocidio viene trasmesso live su media e social media; Macron: Francia riconosce la Palestina «nel nome della pace». New York blindata per assemblea Onu.

L’attacco all’Onu e all’Europa “imbarazzante”, “l’invasione” di migranti e la “truffa green”: cos’ha detto Trump nel suo discorso alle Nazioni Unite - Donald Trump, all’80esima Assemblea Generale dell’Onu, attacca in primis le stesse Nazioni Unite per le “ parole vuote ” ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Trump all'Onu, riconoscere Palestina ricompensa ad Hamas - "Il riconoscimento per la Palestina e' una ricompensa per Hamas e i suoi terribili attacchi" Lo ha detto Donald Trump intervenendo all'assemblea generale dell'Onu, rilanciando tra gli applausi ... quotidiano.net scrive