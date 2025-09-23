Trump critica Onu Hamas Ue e chi non rifiuta i migranti e la truffa green Putin salvo pure stavolta

Ilfoglio.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Palazzo di vetro di New York, il presidente americano, Donald Trump, è rimasto bloccato sulle scale mobili mentre stava andando a pronunciare il suo discorso e se l’è presa a tal punto d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

trump critica onu hamas ue e chi non rifiuta i migranti e la truffa green putin salvo pure stavolta

© Ilfoglio.it - Trump critica Onu, Hamas, Ue e chi non rifiuta i migranti e la truffa green. Putin salvo pure stavolta

In questa notizia si parla di: trump - critica

Vescova episcopale critica Trump su gay

Elon Musk critica il mega-disegno di legge del presidente Trump

Trump critica la decisione di Musk di creare un nuovo partito

Trump all’ONU, “riconoscere la Palestina è una ricompensa per Hamas”; Assemblea generale dell'ONU a New York, al centro il riconoscimento della Palestina - Erdogan: A Gaza raggiunto il punto più basso dell'umanità. Il genocidio viene trasmesso live su media e social media; Macron: Francia riconosce la Palestina «nel nome della pace». New York blindata per assemblea Onu.

trump critica onu hamasL’attacco all’Onu e all’Europa “imbarazzante”, “l’invasione” di migranti e la “truffa green”: cos’ha detto Trump nel suo discorso alle Nazioni Unite - Donald Trump, all’80esima Assemblea Generale dell’Onu, attacca in primis le stesse Nazioni Unite per le “ parole vuote ” ... Segnala ilfattoquotidiano.it

trump critica onu hamasTrump all'Onu, riconoscere Palestina ricompensa ad Hamas - "Il riconoscimento per la Palestina e' una ricompensa per Hamas e i suoi terribili attacchi" Lo ha detto Donald Trump intervenendo all'assemblea generale dell'Onu, rilanciando tra gli applausi ... quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Critica Onu Hamas