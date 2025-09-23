Trump contro l’ambientalismo | Il cambiamento climatico è una truffa Dissero che avrebbe causato una catastrofe ma eccoci qua

Il cambiamento climatico? “ La più grande truffa mai perpetrata al mondo”. Le previsioni sul riscaldamento globale? “ Fatte da persone stupide “. Così nel suo intervento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Donald Trump attacca a colpi di “ho avuto ragione su tutto” i fondamenti dell’ambientalismo. Secondo il presidente bisogna “stare alla larga dalla truffa dell’energia verde”, altrimenti “il vostro Paese fallirà”. E non risparmia neanche l’Europa “devastata dall’energia e dall’immigrazione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump contro l’ambientalismo: “Il cambiamento climatico è una truffa. Dissero che avrebbe causato una catastrofe, ma eccoci qua”

In questa notizia si parla di: trump - ambientalismo

