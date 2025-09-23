Il 22 settembre 2025 Donald Trump ha parlato dalla Roosevelt Room della Casa Bianca di “nuove scoperte mediche significative per i bambini americani”. Affiancato da alti funzionari sanitari, tra cui il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. e il direttore dei National Institutes of Health Jay Bhattacharya, il presidente ha dichiarato che “l’uso di paracetamolo durante la gravidanza può essere associato a un rischio molto aumentato di autismo”. Trump ha invitato le donne incinte a limitare il più possibile l’uso di paracetamolo, arrivando a dire che in caso di febbre sarebbe meglio “resistere” piuttosto che assumere il farmaco. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Trump collega l’autismo all’uso del paracetamolo in gravidanza. Ma la scienza dice altro