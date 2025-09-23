Trump collega l’autismo all’uso del paracetamolo in gravidanza Ma la scienza dice altro
Il 22 settembre 2025 Donald Trump ha parlato dalla Roosevelt Room della Casa Bianca di “nuove scoperte mediche significative per i bambini americani”. Affiancato da alti funzionari sanitari, tra cui il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. e il direttore dei National Institutes of Health Jay Bhattacharya, il presidente ha dichiarato che “l’uso di paracetamolo durante la gravidanza può essere associato a un rischio molto aumentato di autismo”. Trump ha invitato le donne incinte a limitare il più possibile l’uso di paracetamolo, arrivando a dire che in caso di febbre sarebbe meglio “resistere” piuttosto che assumere il farmaco. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Trump collega l’autismo all’uso del paracetamolo in gravidanza. Ma la scienza dice altro
