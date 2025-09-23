Trump | cambiamento clima è una truffa

18.04 "L'immigrazione sarà la morte dell' Europa se non si fa qualcosa subito". E' uno dei temi affrontati da Trump, dicendo che il Vecchio continente è in "guai seri" con "immigrati che stanno arrivando a frotte". Nel suo discorso all'Onu ha liquidato il cambiamento climatico che, secondo lui, è stata "la più grande truffa mai perpetrata al mondo", esortando i paesi europei ad abbandonare le iniziative per l'energia verde. Ha anche ribadito che la Cristianità è la religione più perseguitata del Pianeta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it