Trump | cambiamento clima è una truffa

Servizitelevideo.rai.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18.04 "L'immigrazione sarà la morte dell' Europa se non si fa qualcosa subito". E' uno dei temi affrontati da Trump, dicendo che il Vecchio continente è in "guai seri" con "immigrati che stanno arrivando a frotte". Nel suo discorso all'Onu ha liquidato il cambiamento climatico che, secondo lui, è stata "la più grande truffa mai perpetrata al mondo", esortando i paesi europei ad abbandonare le iniziative per l'energia verde. Ha anche ribadito che la Cristianità è la religione più perseguitata del Pianeta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - cambiamento

Trump e la sicurezza a Washington: "È già iniziato il cambiamento"

Trump all’Onu: “Il cambiamento climatico è la più grande truffa al mondo”

Gli esperti smontano il rapporto sul clima dell’amministrazione Trump | il documento è ‘una parodia della scienza’.

trump cambiamento clima 232Trump all’Onu: “Il cambiamento climatico &#232; la più grande truffa al mondo” - Sono in sintesi i principali passaggi dell’invettiva contro il cambiamento climatico e le politiche green fatta dal presidente degli Stati Uniti, Donald ... Secondo quotidiano.net

Trump all’Onu, show tra negazionismo sul clima e bugie: “Ho fatto finire 7 guerre, riconoscere Palestina regalo ad Hamas” - Da una parte il segretario generale Antonio Guterres, che parla di “principi delle Nazioni Unite sotto assedio”, dall’altra Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti che attacca l’istituzione che ... Da unita.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Cambiamento Clima 232