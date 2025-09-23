Trump blocca il dissenso negli Usa con un ordine esecutivo senza basi legali e contro un gruppo che non esiste | Antifa è organizzazione terroristica

Ilfattoquotidiano.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo politico che non esiste. Un reato che non esiste. Sono questi gli oggetti dell’ultimo ordine esecutivo di Donald Trump, che designa Antifa come “ organizzazione terroristica interna ”, accusata di aver organizzato una serie di violenze – tra cui rivolte, attacchi alle forze dell’ordine e doxing (diffusione di dati sensibili) – con l’obiettivo di “ rovesciare il governo degli Stati Uniti”. L’ordine chiede a tutte le agenzie federali competenti di “ indagare e smantellare ” qualsiasi attività illegale associata ad Antifa o a coloro che la sostengono. La genericità del linguaggio utilizzato nell’ordine, i suoi scarsi fondamenti legali, creano in queste ore particolare preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trump blocca il dissenso negli usa con un ordine esecutivo senza basi legali e contro un gruppo che non esiste antifa 232 organizzazione terroristica

© Ilfattoquotidiano.it - Trump blocca il dissenso negli Usa con un ordine esecutivo (senza basi legali e contro un gruppo che non esiste): “Antifa è organizzazione terroristica”

In questa notizia si parla di: trump - blocca

Usa, tribunali locali e Corte Suprema si scontrano sullo ius soli. Giudice del New Hampshire blocca (di nuovo) l’ordine di Trump

Mosca avanza, Zelensky: non cederemo terre. L’inviato di Trump arriva a Kiev | Wsj: «Usa blocca missili lungo raggio contro la Russia» 

Un giudice blocca la direttiva di Trump che impedisce ai migranti di chiedere asilo

Le deportazioni di Trump sono illegali. «Non c’è un’invasione»; Harvard, giudice blocca stop di Donald Trump per studenti stranieri; La repressione feroce di Trump contro gli studenti stranieri: vietato dissentire.

trump blocca dissenso usaGli USA di Trump stanno diventando un regime autoritario, non c’è più dubbio: l’esperto spiega perché - La sospensione di Jimmy Kimmel, conduttore critico di Trump, e l'inserimento di Antifa tra le organizzazioni terroristiche sono solo i due segnali più ... Secondo fanpage.it

trump blocca dissenso usaCaos alla Fed USA: il Senato approva il candidato di Trump, una Corte blocca il licenziamento per fargli posto - Trump fa causa al Nyt: “Uno dei giornali peggiori e più degenerati della storia. Da blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Blocca Dissenso Usa