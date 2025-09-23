Trump blocca il dissenso negli Usa con un ordine esecutivo senza basi legali e contro un gruppo che non esiste | Antifa è organizzazione terroristica

Un gruppo politico che non esiste. Un reato che non esiste. Sono questi gli oggetti dell’ultimo ordine esecutivo di Donald Trump, che designa Antifa come “ organizzazione terroristica interna ”, accusata di aver organizzato una serie di violenze – tra cui rivolte, attacchi alle forze dell’ordine e doxing (diffusione di dati sensibili) – con l’obiettivo di “ rovesciare il governo degli Stati Uniti”. L’ordine chiede a tutte le agenzie federali competenti di “ indagare e smantellare ” qualsiasi attività illegale associata ad Antifa o a coloro che la sostengono. La genericità del linguaggio utilizzato nell’ordine, i suoi scarsi fondamenti legali, creano in queste ore particolare preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump blocca il dissenso negli Usa con un ordine esecutivo (senza basi legali e contro un gruppo che non esiste): “Antifa è organizzazione terroristica”

