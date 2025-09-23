Trump bacchetta l’Europa sull’energia russa ma i dati raccontano altro
Durante un intervento infuocato alle Nazioni Unite, Donald Trump ha biasimato le capitali europee per gli acquisti di energia russa. Numeri alla mano, la realtà è complessa e attraversa oleodotti, terminali di gas naturale liquefatto e un reticolo di sanzioni che ancora non ha reciso del tutto il cordone che lega Bruxelles alle forniture di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: trump - bacchetta
Intanto a New York - Emanuel Macron bloccato in una strada per il passaggio del corteo del Presidente Donald Trump all'80ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; nonostante una sua telefonata allo stesso Trump, deve proseguire a piedi (m - facebook.com Vai su Facebook
Trump, il cardinale Parolin: «Speriamo faccia finire le guerre ma pure lui non ha la bacchetta magica» - La prima reazione pubblica del Vaticano all'elezione di Donald Trump arriva dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Scrive ilmessaggero.it
Trump, il cardinale Parolin: “Gli auguriamo saggezza, superi le polarizzazioni”. La pace? “Non ha la bacchetta magica”. E sui migranti: “Serve umanità” - Il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin auspica che il nuovo presidente degli Stati Uniti si impegni a superare la “polarizzazione” ... Secondo repubblica.it