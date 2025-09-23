Trump all' Onu | si blocca la scala mobile sale a piedi con Melania
Nazioni Unite (New York), 23 set. (askanews) - Donald Trump è arrivato nella sede delle Nazioni Unite a New York per il suo grande ritorno sul podio dell'Assemblea Generale. Appena lui e Melania Trump sono saliti si è bloccata la scala mobile, costringendoli a salire le scale a piedi. Trump, durante il suo discorso, ha ironizzato sul fatto che tutto ciò che ha ottenuto dalle Nazioni Unite sono "una pessima scala mobile e un pessimo gobbo", facendo riferimento al mal funzionamento del "gobbo" per leggere il suo discorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Usa, tribunali locali e Corte Suprema si scontrano sullo ius soli. Giudice del New Hampshire blocca (di nuovo) l’ordine di Trump
Mosca avanza, Zelensky: non cederemo terre. L’inviato di Trump arriva a Kiev | Wsj: «Usa blocca missili lungo raggio contro la Russia»
Un giudice blocca la direttiva di Trump che impedisce ai migranti di chiedere asilo
Usa: l’amministrazione Trump blocca la pubblicazione del rapporto annuale sulla fame - X Vai su X
LA RASSEGNA STAMPA DI LUNEDÌ 22 SETTEMBRE 2025 L'amministrazione Trump blocca i rapporti sulla fame mentre i dazi colpiscono Taiwan. Kim Jong-un apre al dialogo con gli Stati Uniti - facebook.com Vai su Facebook
Trump travolge l'Assemblea Onu. Le 10 frasi più clamorose: "Il climate change è la più grande truffa al mondo" - "Amo l'Europa, ma odio vedere l'Europa devastata dall'energia e dall'immigrazione"... Si legge su huffingtonpost.it
Onu, duro affondo di Donald Trump all’Assemblea Generale: "Nessuno aiuto per far finire la guerra" - Dall'Assemblea Generale Onu, Donald Trump accusa l’Onu di immobilismo, rivendica i suoi successi diplomatici e lancia allarmi su immigrazione e conflitti internazionali. notizie.it scrive