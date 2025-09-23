Trump all' Onu | Riconoscere Palestina è ricompensa ad Hamas Rilasci immediatamente ostaggi – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 “La mia posizione è molto semplice: non si potrà mai permettere al principale sponsor del terrorismo mondiale di possedere l'arma più pericolosa. Invece di cedere alle richieste di riscatto di Hamas, coloro che vogliono la pace dovrebbero essere uniti da un messaggio: liberate gli ostaggi ora!”, lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump all'assemblea dell'Onu. UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

