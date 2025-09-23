Trump all' Onu | Messo fine a sette guerre in appena sette mesi

(LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha iniziato il suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu rivendicando di avere “messo fine a sette guerre, in appena sette mesi. Non era mai successo prima”, ha detto il tycoon. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

