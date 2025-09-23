Trump all’Onu la sfida al mondo | Ho chiuso sette guerre merito il Nobel

Donald Trump ha scelto l’Assemblea generale dell’Onu per mandare un messaggio al mondo: chi decide davvero non siede nelle stanze del Palazzo di Vetro, ma alla Casa Bianca. Dal podio di New York, il presidente americano ha rivendicato il suo metodo: «Ho chiuso sette guerre senza l’aiuto delle Nazioni Unite e non ho mai ricevuto neppure una telefonata. Merito il Premio Nobel». Una frase che ha gelato alcune delegazioni e strappato applausi ad altre. Perché Trump divide, ma è sempre chiaro: non accetta che l’Onu si limiti a «scrivere lettere con parole vuote». Onu e parole vuote. Con la sua consueta schiettezza, Trump ha puntato il dito contro l’inerzia delle Nazioni Unite: «Qual è il loro scopo se non riescono a fermare i conflitti?». 🔗 Leggi su Panorama.it

