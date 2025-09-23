Trump all’Onu | La Nato abbatta i jet russi che violano lo spazio aereo

Cdn.ilfaroonline.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

New York, 23 settembre 2025 – I paesi della Nato dovrebbero abbattere jet della Russia che violano lo spazio aereo. Lo dice con fermezza Donald Trump, rispondendo ad una domanda che  durante il bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky allOnu. “Sì”, dice il presidente degli Stati Uniti interpellato a margine dell’Assemblea Generale. Il presidente degli Stati Uniti, protagonista di un durissimo discorso verso le Nazioni Unite poco prima ( leggi qui ) rompe gli indugi dopo che i paesi Nato hanno denunciato violazioni del proprio spazio aereo. La Polonia ha fatto alzare i propri F-15 e F-35 per un’ondata di droni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - nato

Trump dopo il vertice: “Chiamerò Nato e Zelensky, su alcuni punti niente intesa”

Springsteen a San Siro. Nato per correre all’attacco di Trump

Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue

trump all8217onu nato abbattaTrump all’Onu attacca Nazioni Unite e Ue: “Ho risolto 7 guerre da solo, Europa invasa di immigrati. La Nato abbatta gli aerei russi” - Il discorso del presidente Usa all’Assemblea generale: “Con me gli Stati Uniti vivono un’età dell’oro. Riporta quotidiano.net

trump all8217onu nato abbattaTrump: 'La Nato abbatta i jet russi, Kiev può riconquistare il suo territorio'' - "Mosca combatte senza meta, sembra una tigre di carta". Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Trump All8217onu Nato Abbatta