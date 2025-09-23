Trump all’Onu | La Nato abbatta i jet russi che violano lo spazio aereo

New York, 23 settembre 2025 – I paesi della Nato dovrebbero abbattere jet della Russia che violano lo spazio aereo. Lo dice con fermezza Donald Trump, rispondendo ad una domanda che durante il bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’Onu. “Sì”, dice il presidente degli Stati Uniti interpellato a margine dell’Assemblea Generale. Il presidente degli Stati Uniti, protagonista di un durissimo discorso verso le Nazioni Unite poco prima ( leggi qui ) rompe gli indugi dopo che i paesi Nato hanno denunciato violazioni del proprio spazio aereo. La Polonia ha fatto alzare i propri F-15 e F-35 per un’ondata di droni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it