Trump all' Onu | Io ho fermato 7 guerre

16.50 Ora, in soli otto mesi,"siamo nell'età dell'oro dell'America". Lo ha detto Trump all'assemblea dell'Onu."In 7 mesi ho messo fine a 7 guerre",e "nessuno mi ha ringraziato"."Dobbiamo fermare la guerra a Gaza immediatamente. Dobbiamo negoziare la pace". E avverte:"Il riconoscimento per la Palestina è una ricompensa per Hamas". "Liberate gli ostaggi.Questo è il messaggio di ora", "L'Onu ha un potenziale enorme ma non si avvicina nemmeno lontanamente a sfruttarlo". Sulla migrazioni incontrolate,l'Onu "incoraggia l'invasione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

