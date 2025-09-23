Trump all' Onu | Immigrazione illegale sta distruggendo vostri Paesi dovete fare qualcosa – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "L'Europa è in guai seri. È stata invasa da una forza di immigrati clandestini come il mondo non ha mai visto, e poiché scelgono di essere politicamente corretti, non stanno facendo nulla al riguardo. Quando i migranti hanno violato le leggi, presentato false richieste di asilo o rivendicato lo status di rifugiato per motivi illegittimi, in molti casi dovrebbero essere immediatamente rimborsati a casa. Dobbiamo risolvere il problema nei loro Paesi, non creare nuovi problemi nei nostri Paesi. Nel 2024, quasi il 50% dei detenuti nelle carceri tedesche erano cittadini stranieri o migranti.
