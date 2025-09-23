Trump all’Onu il gobbo non funziona | Non mi dispiace parlerò con il cuore Ma qualcuno è nei guai…

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ironizzato sul mancato funzionamento del gobbo – il teleprompter – nelle primissime battute del suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu, strappando una risata ai presenti. “Non mi dispiace fare questo discorso senza un gobbo, perché il gobbo non funziona”, ha detto alla platea, sottolineando che “in questo modo parlerò più con il cuore. Posso solo dire che la persona che sta gestendo questo gobbo è nei guai “ L'articolo Trump all’Onu, il gobbo non funziona: “Non mi dispiace, parlerò con il cuore. Ma qualcuno è nei guai.” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

