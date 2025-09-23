Trump all’Onu il gobbo non funziona | Non mi dispiace parlerò con il cuore Ma qualcuno è nei guai…
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ironizzato sul mancato funzionamento del gobbo – il teleprompter – nelle primissime battute del suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu, strappando una risata ai presenti. “Non mi dispiace fare questo discorso senza un gobbo, perché il gobbo non funziona”, ha detto alla platea, sottolineando che “in questo modo parlerò più con il cuore. Posso solo dire che la persona che sta gestendo questo gobbo è nei guai “ L'articolo Trump all’Onu, il gobbo non funziona: “Non mi dispiace, parlerò con il cuore. Ma qualcuno è nei guai.” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: trump - gobbo
Trump, discorso all'Onu comincia male. "Qualcuno è in grossi guai" ebx.sh/kFzMz5 - X Vai su X
Trump e gli altri oratori hanno raccontato l'attivista ucciso come un martire, per attaccare gli avversari con toni da scontro tra bene e male - facebook.com Vai su Facebook
Trump all’Onu qualcosa va storto | È in grossi guai! Cosa succede.
Trump al Palazzo di Vetro: "Mi merito il Nobel per la pace. L'Onu? Non fa che scrivere lettere e parlare" - Secondo giorno dell'Assemblea delle Nazioni Unite, circa 150 leader mondiali a New York. Segnala ilgiornale.it
Alligator Alcatraz, cos'è e come funziona il centro di detenzione voluto da Trump - La struttura ha la capacità di ospitare fino a 3mila migranti, con la possibilità di aggiungerne altri, rivela la Cnn. tg24.sky.it scrive