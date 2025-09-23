Trump all’Onu il ‘gobbo’ non funziona e scherza | Il responsabile è nei guai
Contrattempo alle Nazioni Unite, dove il ‘gobbo’ per i discorsi dei leader non funziona. “Chiunque è responsabile è in grossi guai”, ha detto Donald Trump all’inizio del suo intervento all’Assemblea Generale, tra le risate della platea. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: trump - gobbo
