Trump all’Onu il ‘gobbo’ non funziona e scherza | Il responsabile è nei guai

Lapresse.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contrattempo alle Nazioni Unite, dove il ‘gobbo’ per i discorsi dei leader non funziona. “Chiunque è responsabile è in grossi guai”, ha detto Donald Trump all’inizio del suo intervento all’Assemblea Generale, tra le risate della platea. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

trump all8217onu il 8216gobbo8217 non funziona e scherza il responsabile 232 nei guai

© Lapresse.it - Trump all’Onu, il ‘gobbo’ non funziona e scherza: “Il responsabile è nei guai”

In questa notizia si parla di: trump - gobbo

Trump all’Onu, il gobbo non funziona: “Non mi dispiace, parlerò con il cuore. Ma qualcuno è nei guai…”

Blair da Trump per discutere di ‘Gaza Riviera’: la dimostrazione che il diritto internazionale non funziona - Tony Blair è stato chiamato alla corte di Trump per discutere degli affari da realizzare a Gaza dopo che Israele avrà completato lo sterminio dei palestinesi. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Ucraina: Trump, lunedi' Zelensky a Washington, se tutto funziona poi incontro con Putin - "Per finire guerra serve accordo di pace, tregua non regge" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump All8217onu 8216gobbo8217 Funziona