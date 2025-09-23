Trump all’Onu | Il cambiamento climatico è la più grande truffa al mondo

New York, 23 settembre 2025 – Il cambiamento climatico “la più grande truffa” di tutti i tempi. Le politiche green dell’Europa sono inattuabili “e porteranno al fallimento” diversi paesi. Negli ultimi anni “non c’è stato un aumento delle temperature anzi un raffreddamento”. E poi “molte previsioni dell’Onu si sono rivelate sbagliate. Ascoltatemi, perché io ho sempre ragione ”. Sono in sintesi i principali passaggi dell’invettiva contro il cambiamento climatico e le politiche green fatta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump davanti all’assemblea dell’Onu. US President Donald Trump departs after delivering remarks to the United Nations General Assembly at the UN headquarters in New York City on September 23, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump all’Onu: “Il cambiamento climatico è la più grande truffa al mondo”

